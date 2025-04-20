Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı (2)
BOĞAZTRAFİĞİ AÇILDIÇanakkale'de kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesiyle saat 14.
BOĞAZTRAFİĞİ AÇILDI
Çanakkale'de kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesiyle saat 14.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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