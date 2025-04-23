Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hikmetin peşinde olalım (2)

DİYANETİŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ MİLLİ BİLİNÇ KAMPINI ZİYARET ETTİ

Çanakkale'ye bir dizi programa katılmak için gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 53 il ve 7 ülkeden 3 bine yakın izcinin katıldığı, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57’nci Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nı ziyaret etti. Erbaş, burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün bu topraklarda şehit olan binlerce dedemizi ziyaret için buraya geldik. Hani diyor ya Çanakkale şehitlerinin şiirinin yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nda ‘kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ Şüheda şehitler demek. Şehitler şehit kelimesinin çoğuludur. Şüheda yani toprağın hangi karışını sıksan şehitler fışkırır diyor İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy. Onun için sevgili gençler, biz burada 57’nci Alay da çarpışan bütün askerlerimizin, şehit olan askerlerimizin ziyaretine geldik. Onlara dua etmek için buradayız. Onların bize bıraktığı şehitlik ruhunu en güzel bir şekilde kazanmak için buradayız. Siz gençlerimizle iftihar ediyoruz ve diyoruz ki; ey şehitlerimiz, şehit dedelerimiz torunlarınız olarak buradayız. Söz veriyoruz sizin bize emanet etmiş olduğunuz bu vatanı en güzel bir şekilde koruyacağımıza ahlaklı gençler olarak Rabbine, Peygamberine kitabına, itaatkar gençler olarak ömrümüzün sonuna kadar vatan sevgisini kalbimizin en derin yerinde muhafaza ederek devletimize, milletimize en faydalı şekilde hizmet ederek ömrümüzü tamamlamaya söz veriyoruz. Ey şehit dedelerimiz diye buradan onların duyacağı şekilde seslenmek istiyoruz. Yine Mehmet Akif Ersoy'un ‘ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avucunu açmış duruyor peygamber’ mısralarında ifade ettiği gibi şehit dedelerimiz peygamberlerine kavuşmak için, onunla kucaklaşmak için buralarda fedai can ettiler. Bizler de sıramız geldiğinde gözümüzü kırpmadan şehit olacak bir ruhla gençlerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.