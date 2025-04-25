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        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı (2)

        AVUSTRALYALIASKERLER İÇİN ANMA TÖRENİÇanakkale Kara Savaşı'nın 110'uncu yıl dönümünde Şafak Ayini'nin ardından Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda da Anzak Günü kapsamında savaşta hayatını yitiren Avustralyalı askerler için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:35
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        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı (2)
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        AVUSTRALYALIASKERLER İÇİN ANMA TÖRENİ

        Çanakkale Kara Savaşı'nın 110'uncu yıl dönümünde Şafak Ayini'nin ardından Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda da Anzak Günü kapsamında savaşta hayatını yitiren Avustralyalı askerler için anma töreni düzenlendi. Törene; Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Savunma Ataşesi Col Jim Torbet, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa Savunma Ataşesi Deniz Yüzbaşı Nora Zelazlı, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg Lewis, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage ile Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

        BAYRAKLAR GÖNDERE ÇEKİLDİ

        Törende Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya Kraliyet Donanması Şefi Mark Hammond konuşma yaptıktan sonra savaşta yaşamını yitirenler için dua edildi. Duanın ardından çelenk törenine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti adına ilk çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman koydu. Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn de çelenk sundu. Türkiye ve Avustralya milli marşlarının okunmasının ardından iki ülke bayrağı göndere çekildi ve tören sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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