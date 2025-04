Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (3)

KAPANIŞTÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'ndeki törene; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, öğrenciler ve izciler katıldı. Tören, Bakan Koçoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Az önce Conkbayırı'ndaydık. 57. Alay Vefa Yürüyüşümüzü tamamladık. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bu Vefa Yürüyüşü'ne katılmak için koşup gelen tüm gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın selamlarını getirdim. Kendisi burada olamasa da gönlü burada, sizlerle. Sizler, bugün burada, Çanakkale'de attığınız her adımda; yalnızca geçmişin izlerini değil, yarınlara ışık tutan bir yürüyüşün izzetini de taşıyorsunuz. Tıpkı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında bilgiyle, emekle, başarıyla dalgalandıran nice gencimiz gibi; sizler de bu milletin onurunu, inancını ve umudunu yüreklerinizde taşıyarak yürüyorsunuz. Bir asır geçse de destan yazanların izinden yola çıkma iradeniz ve o ruhu hissetme arzunuz her şeyden kıymetli" dedi.

'ASLA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER'

Şehitler Abidesi'nin huzurunda olduklarını söyleyen Koçoğlu, "Çanakkale; kahramanlığın, fedakarlığın ve imanın tarih kitaplarına sığmadığı bir destandır. Bu topraklar metrekareye 6 bin merminin düştüğü, Onbeşlilerin fedakarlıklarının tarihe mühür vurduğu topraklardır. Bu toprağın altında olanlar, üstündekilerin yarınlarını kurtarmıştır. Her birinin ruhu için fatihalarımızı, dualarımızı okuyoruz. Rabbimiz makamlarını ali eylesin. Ruhları şad olsun. Çanakkale ruhu, milletimizin kalbine kazınmış, asırlar geçse bile sönmeyen bir ateştir. O ateş ki bizi millet yapan ortak ruhun, ortak duygunun, ortak idealin kaynağıdır. Bu topraklar için şehadete koşanlar; istiklal ve istikbal için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş kahramanlardır. Ve onlar, asla geri dönmeyi düşünmediler. Gelecek nesiller için bizim için bugün burada bulunan sizler için yarınlarımızı kurtarmak adına büyük bedeller ödemişlerdir. Bu topraklarda yazılan destan, sadece kendi tarihimizin değil, dünya tarihinin de akışını değiştirmiş, emperyalist güçlere 'Dur' demiştir. Çanakkale sadece bir savaş değildir. Çanakkale; bir duruşun, bir direnişin, dünyaya verilmiş eşsiz bir insanlık dersinin adıdır. Bu topraklarda can veren şehitlerimiz, bizlere ağır ama bir o kadar onurlu bir emanet bırakmıştır. Bu emanet, ayaklarımızı sağlam bastığımız bu vatandır. Bu emanet, bugün her birinizin elinde dalgalanan rengini şehitlerimizin asil kanından alan ay yıldızlı bayrağımızdır. Bugün, Türkiye'mizde 86 milyon huzur içinde yaşıyorsak, bunu Çanakkale'de toprağa düşmüş o genç, cesur, yiğit şehitlerimize borçluyuz" diye konuştu.