Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
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