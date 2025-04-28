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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:20
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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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