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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

        YARINKİFERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:14
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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
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        YARINKİFERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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