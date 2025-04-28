Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
YARINKİFERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
YARINKİFERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
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