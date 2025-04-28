Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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