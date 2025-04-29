Gökçeada Ultra Trail, 30-31 Mayıs'ta koşulacak

GÖKÇEADA Ultra Trail, 30-31 Mayıs tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek.

Gökçeada, bu sene ikincisi gerçekleşecek Ultra Trail’e ev sahipliği yapacak. 2016 yılından bu yana ‘sakin kentler’ içinde yer alan Gökçeada, birçok etnik kökeni içinde barındırdığı gibi kaya mezarları, kaleleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa ve su sporları ile de adından söz ettiren ada, geçtiğimiz yıldan bu yana ise koşu tutkunlarının yeni adresi oldu. Bu sene 30-31 Mayıs tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail’de koşu severleri yeniden ağırlamaya hazırlanan Gökçeada, katılımcılara eşsiz bir ada deneyimi sunacak. Patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek organizasyon; 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda koşulacak. Organizasyon, Intersport ve Salomon sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek.