Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza öğlen saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Cal köyünde meydana geldi. Emin Karagöz, yönetimindeki 17 YR 684 plakalı traktörüyle tarlasında çalışmaya giderken, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karagöz, devrilen traktörün altında kaldı. Uzun süre haber alamayan yakınları tarlaya giderken Karagöz’ün devrilen traktörün altına hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Karagöz’ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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