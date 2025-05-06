Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Emin Karagöz (80), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Emin Karagöz (80), hayatını kaybetti.

        Kaza öğlen saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Cal köyünde meydana geldi. Emin Karagöz, yönetimindeki 17 YR 684 plakalı traktörüyle tarlasında çalışmaya giderken, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karagöz, devrilen traktörün altında kaldı. Uzun süre haber alamayan yakınları tarlaya giderken Karagöz’ün devrilen traktörün altına hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Karagöz’ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı

        Benzer Haberler

        Gelibolulu öğrencilerden Trafik Haftası Ziyareti
        Gelibolulu öğrencilerden Trafik Haftası Ziyareti
        Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
        Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
        Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi çalışmaları değerlendirildi
        Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi çalışmaları değerlendirildi
        Çan'da okullar renklendirildi
        Çan'da okullar renklendirildi
        Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
        Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı