Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş

ÇANAKKALESavaşları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı emirde düşmanın telgraf konuşmalarının ele geçirildiği ortaya çıktı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de vermiş olduğu emirlerle aslında ne kadar büyük önemli işlerin görüldüğü, düşmana nasıl karşı konulduğu, herkesin görevini çok iyi yaptığı, Türk askerinin çok uyanık, akıllı ve fedakar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nda aldığı inisiyatiflerle savaşın kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı emirde düşman askerlerinin telgraf konuşmalarının ele geçirildiği ortaya çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla kaleme aldığı emirde, "Karşımızdaki düşman komutanının, telsizle 'Buraya yardım gemileri gönderiniz' şeklinde başvuruda bulunduğu, müstahkem mevkiden ele geçirilen telsiz mesajından anlaşılmıştır. Sonuç olarak, karşımızda bir alay, yani dört tabur asker bulunmaktadır. Düşmanın takviye birlikleri almasına fırsat vermeden taarruz (saldırı) harekatına devam ediniz ve düşmanı bulunduğu mevzilerden çıkarınız. Bunun için daha önceki emrimde belirttiğim şekilde, 125. Alay'ın bir taburunu 27. Alay'a gönderecek ve kalan kuvvetle 14. Alay'ın yedek birliğini oluşturacaktır. Gerek 14. gerekse 27. Alay ile sol kanadımızdaki diğer birlikler, hemen alayın gerideki yedek kuvvetlerini de yanlarına alarak düşmana hızlı ve kesin bir darbe indirmek üzere hemen ileri harekete geçiniz. 15. Alay, cephe hattının gerisine çekilmiştir. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu birlikleri, piyademizin ileri harekatını takip ederek onları koruyacaktır" ifadeleri yer alıyor.

'İSTİHBARAT ÇALIŞMALARINDA ÇOK İYİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU' Çanakkale Kara Savaşları'nın başlangıcının 110'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan İsmail Kaşdemir, "Gün geçtikçe Çanakkale'deki o büyük kahramanlıklar, zaferlerin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Buradaki o büyük kahramanlığı, fedakarlığı, büyük başarıların detaylarını gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Yapılan son çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de vermiş olduğu emirlerle aslında ne kadar büyük önemli işlerin görüldüğü, düşmana nasıl karşı konulduğu, herkesin görevini çok iyi yaptığı, Türk askerinin çok uyanık, akıllı ve fedakar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'ndeyken verdiği emirlerde aslında bir istihbarat alındığı ve bu konudaki çalışmalarda çok iyi olduğu ortaya çıkmış oldu. Çünkü savaşta sadece savaşmak yetmez, cephe gerisinin de takviye edilmesi gerekir. Burada hem istihbarat anlamında hem lojistik anlamında hem de sevk ve idare anlamında her şey güzel olmalı ki savaşta başarı gelsin. Çanakkale tam da böyle bir yer. Hem Mehmetçik savaşmayı bilmiş hem komutanlar sevk ve idare etmeyi bilmiş ve cephe gerisinden de aslında çok iyi istihbarat alınmış" dedi.