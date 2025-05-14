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        2 kardeş, buldukları mühür yüzüğü müzeye bağışladı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Aden (10) ve Doran Dayangaç (14) kardeşler, buldukları Doğu Roma Dönemi'ne ait 'mühür yüzük' Troya Müzesi'ne bağışladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:28
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        2 kardeş, buldukları mühür yüzüğü müzeye bağışladı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Aden (10) ve Doran Dayangaç (14) kardeşler, buldukları Doğu Roma Dönemi'ne ait ‘mühür yüzük’ Troya Müzesi'ne bağışladı.

        Ayvacık ilçesi Demirci köyünde yaşayan kardeşler Aden ve Doran Dayangaç, 1 ay önce evlerinin yakınında bir yüzük buldu. Aden Dayangaç'ın geçen sene Troya Müzesi'nde gerçekleşen 'Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi' etkinliğine katılıp, 1 gün boyunca müzede görev almasının ardından 2 kardeş, tarihi olabileceğini düşündükleri yüzüğü Troya Müzesi'ne getirdi. Uzmanların incelemeleri sonucu, yüzüğün Doğu Roma Dönemi'ne ait bir 'mühür yüzük' olduğu ortaya çıktı. Kardeşler, yüzüğü müzeye bağışladı. Troya Müzesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kardeşlerin bağışıyla ilgili, şu ifadelere yer verildi:

        "Troya Müzesi ailesi olarak bugün çok anlamlı bir bağışı gururla duyuruyoruz. Ayvacık, Demirci köyünden iki pırıl pırıl kardeş, 10 yaşındaki Ümmühan Hatun Ortaokulu öğrencisi Aden Dayangaç ve 14 yaşındaki Ayvacık Fen Lisesi öğrencisi Doran Dayangaç, müzemize Doğu Roma Dönemi'ne ait bir yüzük mühür bağışladı. Mühür yüzüğün üzerinde, Petrus'un Hz. İsa'yı inkarına gönderme yapan horoz figürü bulunmaktadır. Bu anlamlı hikaye, Aden'in geçtiğimiz yıl müzemizde gerçekleşen 'Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)' projesinde 1 günlüğüne Troya Müzesi ailesine katılmasıyla başladı. Evlerinin yakınlarında bulduğu bu ilginç nesnenin tarihi bir eser olabileceği şüphesiyle abisi Doran ile paylaşan Aden, abisinin de desteğiyle bu kıymetli hediyeyi müzemize ulaştırmaya karar verdi. Aden ve Doran'ın bu duyarlı ve örnek davranışları, tarihe sahip çıkma bilincinin en güzel göstergesi. Güzel yüreklerinde taşıdıkları bu büyük miras sevgisiyle bizleri derinden etkilediler. Sevgili Aden ve Doran, bu anlamlı bağışınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler gibi bilinçli ve duyarlı gençlerin varlığı, geleceğe olan inancımızı daha da güçlendiriyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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