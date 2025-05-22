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        Takip sırasında polis motosikletinin üniversiteli Doğa'ya çarptığı olayda, yakalanan 5 şüpheli adliyede

        ÇANAKKALE'de otomobille kaçan şüphelileri takip eden polis motosikletinin yolun karşısına geçmeye çalışan Doğa G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:44
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        Takip sırasında polis motosikletinin üniversiteli Doğa'ya çarptığı olayda, yakalanan 5 şüpheli adliyede
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        ÇANAKKALE'de otomobille kaçan şüphelileri takip eden polis motosikletinin yolun karşısına geçmeye çalışan Doğa G.'ye (22) çarptığı kazanın ardından yakalanan çok sayıda suç kaydı olan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

        Kaza, 20 Mayıs'ta saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen 17 EK 823 plakalı otomobildeki çok sayıda suç kaydı olan Y.Ü.'yü fark etti. Y.Ü. polislere silah göstererek kaçmaya başladı. Motosikletli polis timi Y.Ü.'nün peşine düştü. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.'ye çarptı. Metrelerce sürüklenen Doğa G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğa G. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Lapseki yolu üzerinde otomobil değiştiren şüpheliler, Çanakkale il merkezi girişinde 17 AAE 481 plakalı otomobilde yakalandı. Şüphelilerden Y.Ü.'nün 7'si 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 36, E.K.'nin 2'si 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 7'si de 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 43, U.B.K.'nin 2'si 'Hırsızlık' olmak üzere toplam 3, M.Ü.O.'nun çeşitli suçlardan toplam 3, C.E.'nin 4'ü 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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