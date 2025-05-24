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        Çanakkale'de nilüfer güzelliği; koparmanın cezası 557 bin TL

        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:41
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        Çanakkale'de nilüfer güzelliği; koparmanın cezası 557 bin TL
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        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı düşünülürken; koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.

        Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken; 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun, Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp, suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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