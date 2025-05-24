Çanakkale'deki orman yangını 2 saatte söndürüldü
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Ezine Çarıksız köyü yakınlarındaki ormanda saat 15.26'da yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 4 hizmet aracı, 6 su ikmal aracı ve toplam 82 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık tarım ve 1 hektarlık orman zarar gördü.
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