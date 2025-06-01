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        Çanakkale'deki otluk yangını 1 saatte söndürüldü

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı ve söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:58 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:00
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        Çanakkale'deki otluk yangını 1 saatte söndürüldü
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı ve söndürüldü.

        Ayvacık Paşaköy yakınlarındaki otluk bölgede saat 18.14’te yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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