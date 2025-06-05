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        Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 08:43 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:45
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        Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
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        EGE Denizi’nde Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre Ege Denizi’nde saat 08.18’de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinin 61,27 kilometre açığında, yerin 12,61 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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