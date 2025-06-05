Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre Ege Denizi’nde saat 08.18’de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinin 61,27 kilometre açığında, yerin 12,61 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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