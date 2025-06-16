Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangınlarla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında yangınlardan 3'ünün biçerdöverden, 1'inin elektrik direğinden, 1'inin ot temizliğinden ve 1'inin sondaj çalışmasından kaynaklandığı tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Taksirle orman yangınına sebep olma' suçundan adli işlem yapıldı.

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