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        Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı

        ÇANAKKALE'de 1-14 Haziran tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:10
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        Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı
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        ÇANAKKALE'de 1-14 Haziran tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangınlarla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında yangınlardan 3'ünün biçerdöverden, 1'inin elektrik direğinden, 1'inin ot temizliğinden ve 1'inin sondaj çalışmasından kaynaklandığı tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Taksirle orman yangınına sebep olma' suçundan adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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