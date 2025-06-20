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        Ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama

        ÇANAKKALE'de polisin, ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo 322 gram bonzai ele geçirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:17
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        Ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama
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        ÇANAKKALE'de polisin, ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo 322 gram bonzai ele geçirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda H.Ü., H.S., S.Ö. ve S.T. gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo 322 gram bonzai, 41 sentetik hap, 2 tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ü., H.S., S.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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