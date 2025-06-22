Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Biga ilçesine bağlı Değirmecik ile Aksaz köyleri arasındaki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.