Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı.

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