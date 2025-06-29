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        Çanakkale'deki fabrika yangınında yaralanan işçi 10 gün sonra yaşamını yitirdi

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçi Erdal Ulu, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:50
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        Çanakkale'deki fabrika yangınında yaralanan işçi 10 gün sonra yaşamını yitirdi
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        ÇANAKKALE’nin Çan ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçi Erdal Ulu, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

        Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir plastik fabrikasında, 19 Haziran saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, fabrika işçilerinden Erdal Ulu yaralandı. Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulu, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Erdal Ulu, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavisi süren Erdal Ulu, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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