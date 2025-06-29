Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gelibolu ilçesindeki bir tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile hava unsurları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.