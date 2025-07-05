Çanakkale'de orman yangını (2)

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile saat 16.30 sıralarında 5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5,5 hektar orman zarar gördü.

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