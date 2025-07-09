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        Çanakkale'de orman yangını; Kaz dağlarında kapanan köy yolları ulaşıma açıldı (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise 18 arazöz, 2 dozer, 2 itfaiye aracı ve 120 personel müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:55
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        Çanakkale'de orman yangını; Kaz dağlarında kapanan köy yolları ulaşıma açıldı (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise 18 arazöz, 2 dozer, 2 itfaiye aracı ve 120 personel müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ardından saat 21.20 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 1,5 dekarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kaz dağlarında tedbir amacıyla kapanan köy yolları da yeniden ulaşıma açıldı.

        Nazif Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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