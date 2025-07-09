Çanakkale'de orman yangını; Kaz dağlarında kapanan köy yolları ulaşıma açıldı (2)

YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise 18 arazöz, 2 dozer, 2 itfaiye aracı ve 120 personel müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ardından saat 21.20 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 1,5 dekarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kaz dağlarında tedbir amacıyla kapanan köy yolları da yeniden ulaşıma açıldı.

Nazif Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE,