Çanakkale'de Tuz Gölü'nde 'drift' yapan sürücünün aracı trafikten menedildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, flamingoların uğrak noktalarından olan ve bir bölümü kuruyan Tuz Gölü'nde arazi aracıyla drift yapan sürücünün aracı trafikten menedildi.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Eşelek köyünde flamingoların uğrak noktası olan Tuz Gölü'nün kuruyan bölümünde, dün bir sürücünün arazi aracı ile drift yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada 34 MCG 488 plakalı arazi aracının sürücüsünün H.K.Y. olduğu belirlendi. Sürücünün aracı trafikten menedildi.