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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:05
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.

        Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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