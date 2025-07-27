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        Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangın soruşturmasında 1 gözaltı

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, konuyla ilgili soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 20:56 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:00
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        Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangın soruşturmasında 1 gözaltı
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        ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, konuyla ilgili soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz itfaiye, 2 dozer ve 125 personel sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle saman balya makinesi operatörü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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