Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangın soruşturmasında 1 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, konuyla ilgili soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.
ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, konuyla ilgili soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz itfaiye, 2 dozer ve 125 personel sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle saman balya makinesi operatörü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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