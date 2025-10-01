Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Troya Tüneli'nde tatbikat

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde AFAD koordinasyonunda Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:14 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:20
        Troya Tüneli'nde tatbikat
        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde AFAD koordinasyonunda Troya Tüneli’nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        AFAD Koordinasyonunda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan Troya Tüneli'nde olası kazalarda kurtarma çalışmalarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), sağlık ekipleri, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 142’nci Şube ekipleri, tünel işletme personelinden çok sayıda ekip katıldı. Senaryo gereği 4 bin metrelik Troya Tüneli'nin 600'üncü metresinde meydana gelen kazaya müdahale eden ekipler, gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Gerekli önlemlerin alındığı tatbikatta, kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra kaza yerine gelen AFAD ekipleri ve beraberindekiler araç içerisinde sıkışan yaralıyı çıkardı.

        Tatbikat öncesi açıklama yapan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, "Bugün Çanakkale ilimizde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı tatbikat takviminde yer alan tünel kazası tatbikatı için bulunuyoruz. Tüneller bizim hayatımızı kolaylaştıran önemli tesisler Küçükkuyu tarafından Çanakkale'ye yönündeki bu tüneller bu coğrafyadaki zorlu ulaşımı kolaylaştıran tesislerimiz. Hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bu tünelleri kullanırken de zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ulaşım kazaları, jeolojik, meteorolojik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda zor durumda kalan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerin en kısa sürede ortadan kaldırmak üzere görevi olan kurum ve kuruluşların reaksiyonlarını, yeteneklerini test etmek için bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz" dedi.

        'DEVLETİN BÜTÜN BİRİMLERİYLE BU TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

        En kötü senaryoya hazırlık yapmak amacıyla tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Artun, "Bu tünellerimizden birisi Troya Tüneli'miz 4 bin metre uzunluğunda, diğeri de Assos Tüneli'miz bin 693 metre uzunluğunda. Bugün senaryo gereği Küçükkuyu-Ayvacık yönündeki Troya Tüneli'nde tünelinin 600'üncü metresinde bir kazayı senaryo ediyoruz. Burada görevli olan Karayolları ekiplerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, itfaiyelerimizin, AFAD ve sağlıkçılarımızın katılımıyla güzel bir tatbikat icra edeceğiz. Bu tatbikatlar bizim olağanüstü durumlarda sıra dışı durumlarda reaksiyonlarımızı test edip, öngörüde bulunduğumuz hususların dışında bir şey gelişip gelişmediğini test etmek anlamında güzel uygulamalar. Kaza olsun, olumsuz durumlar olsun istemiyoruz ama en kötüsüne hazırlık yapmak amacıyla burada devletin bütün birimleriyle bu tatbikatı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

