        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        ÇANAKKALE'depolisin birer gün arayla düzenlediği operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:37
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        ÇANAKKALE'depolisin birer gün arayla düzenlediği operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde, il merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Ekiplerin aramalarında; toplam 20 kilo bonzai ham maddesi, 1 kilo 610 gram bonzai, 1,90 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin TL ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

