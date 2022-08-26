288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Lapseki'de bu yıl 288'incisi düzenlenen Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek elde etti.

İlçeye bağlı Çardak beldesinde düzenlenen etkinliğe 615 güreşçi katıldı. Finalde Cengizhan Şimşek ile Nedim Gürel karşılaştı. Kıran kırana geçen geçen mücadelede altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek oldu.

Cengizhan Şimşek'e altın kemerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek takdim etti.



Organizasyonun güreş ağalığını, iş insanı Mesut Öner ile yarışan eski ağa Seyhan Aslan bir milyon lira bedelle kazandı.

Güreşleri, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Geylan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkan Vekili Beyti Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ile çok sayıda vatandaş izledi.

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