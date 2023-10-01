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        Çanakkale'de bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:44
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        Çanakkale'de bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Yenice ilçe merkezinde panayır alanı olarak kullanılan ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yenice Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti.

        Tahtalı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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