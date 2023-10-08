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        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 23:24 Güncelleme: 08.10.2023 - 23:24
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çıkış nedeni henüz belli olmayan orman yangınını kontrol altına aldı.

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