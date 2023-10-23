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        Çanakkale'de vefat eden köy muhtarının cenazesi toprağa verildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli Köyü Muhtarı Sedat Kuloğlu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:36
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        Çanakkale'de vefat eden köy muhtarının cenazesi toprağa verildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli Köyü Muhtarı Sedat Kuloğlu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        Kuloğlu için köy camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kuloğlu'nun ailesi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Çan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İlçe Başkanı Sadi Yağlı, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Şahin ve Murat Okan, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kuloğlu'nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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