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        Lapseki'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşları 18'den küçük 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:59
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        Lapseki'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşları 18'den küçük 4 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lapseki'ye hafif ticari araçla gelen yüzleri kapalı 4 kişinin karıştığı hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

        Küçük yaşlarda oldukları belirlenen şüpheliler H.C.T, N.D, İ.B. ve O.O, Çanakkale'de polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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