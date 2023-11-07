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        ÇOMÜ'de "Çanakkale Yerel Basınında Kadın İstihdamı" paneli gerçekleştirildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı "Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında "Çanakkale Yerel Basınında Kadın İstihdamı Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:13
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        ÇOMÜ'de "Çanakkale Yerel Basınında Kadın İstihdamı" paneli gerçekleştirildi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı "Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında "Çanakkale Yerel Basınında Kadın İstihdamı Paneli" düzenlendi.

        ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Troia Kültür Merkezi Sevim Buluç Oditoryumu'nda yürütücülüğünü Doç. Dr. Kemal Cem Baykal'ın yaptığı panelin açılışındaki konuşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın yöneticilerin temsil alanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Panelin düzenleme kurulunda yer alan Doç. Dr. Ali Emre Bilis'in, Çanakkale yerel basınında kadın istihdamına yönelik yaptığı araştırmanın analizini paylaştığı etkinlikte, Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağlak, medyada kadın konulu sunum gerçekleştirdi.

        Doç. Dr. Pınarbaşı, Türkiye genelinde basın alanında kadın istihdamı sorunlarına değindi. Gazeteci Fikriye Susam Uyar da yerel basının sorunlarını dile getirdi.

        Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı ise eğitimin ve saha deneyiminin önemini vurguladı.

        Panel, katılımcıların sorularının cevaplanması ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

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