Gelibolu'da polisten öğrencilere trafik eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu'nu ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 130 ilkokul 4. sınıf ve anaokulu öğrencisine trafikte uymaları gereken kurallarla eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Öğrenciler, trafik eğitimini ilgiyle izledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün okullarla ilgili faaliyetlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.