Çanakkale'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Çanakkale'nin Biga, Gelibolu, Ayvacık, Bayramiç ve Ezine ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Biga'nın Otlukdere köyü ormanında düzenlenen etkinliğe, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Eray Maden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Karabiga Orman Bölge Şefi Berk Bağırgan tarafından fidan dikimi anlatılıp dikim gerçekleştirildi.

- Gelibolu

Gelibolu'daki dikim Sütlüce köyünün Bakacak Tepe mevkisinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar, protokol üyeleriyle birlikte 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Özacar, burada yaptığı konuşmada, dikilen fidanların Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci 100 yılına nefes olmasını diledi.

- Ayvacık

Ayvacık'ın Bilaller köyünde oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda tören düzenlendi.

Törene Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Eren Arslantaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, Ayvacık Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl, Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık, CHP Ayvacık İlçe Başkanı Erdem Çarıksız, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte ilk fidanı toprakla buluşturan Kaymakam Sak, dikilen fidanların uzun ömürlü olmasını diledi.

Ayvacık Orman işletme Müdürü Nurullah Karagöl de ilçede 600 fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

- Bayramiç

Bayramiç'teki fidan dikimi Yanıklar köyünde gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, burada yaptığı konuşmada, 10 bin fidanın toprakla buluşacağını belirterek, "Türkiye genelinde 81 il, 322 ilçe, 2023 farklı lokasyonda, düzenlenen etkinliklerden birini de burada biz gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma vatana millete hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan davetliler, öğrenciler ve orman personeli tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Kaymakam Alper Taş, Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu ve davetliler katıldı.

Fidan dikiminin ardından katılımcılara pilav ikram edildi.

- Ezine

Ezine ilçesindeki fidan dikim töreni Çarıksız köyünde yapıldı.

Orman İşletme Şefliği görevlileri katılımcılara fidan dikimi hakkında bilgi verdi.

Ardından Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve protokol üyeleri burada orman ekiplerince hazırlanan noktalara fidan dikimlerini yaptı.