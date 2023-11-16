DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğü heyetinden Lapseki ziyareti DSİ Balıkesir Bölge Müdürü Murat Lütfü Gündoğan ve beraberindeki heyet bazı incelemelerde bulunmak üzere Lapseki'ye geldi.

DSİ Balıkesir Bölge Müdürü Murat Lütfü Gündoğan ve beraberindeki heyet bazı incelemelerde bulunmak üzere Lapseki'ye geldi.

Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz, Baraj ve HES Şube Müdürü Yüksel Kına, 252. Şube Müdürü Uğur Gürsel Altay'ın da katıldığı ziyarette ilk olarak yapımı devam eden Çavuş Köyü göleti ve Güreci göletlerini bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Heyete ziyaretlerinde Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ile İl Genel Meclisi üyesi Halil Özer eşlik etti.

Daha sonra yatırım programına alınan Lapseki’nin de içinden geçen Çınarlı dereyi inceleyen Bölge Müdürü Gündoğan ardından Yenice köyde bulunan deredeki ıslah ile ilgili ihalenin yapılacağı müjdesini verdi.

DSİ Bölge Müdürü Murat Lütfü Gündoğan Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.