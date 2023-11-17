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        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:20
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        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "KB-20" ve "KB-111" botları bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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