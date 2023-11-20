Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Eceabat'taki T4 tünelinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki T4 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eceabat'taki T4 tünelinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki T4 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Altay'ın kullandığı 17 GP 757 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FDB 660 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.

        Yaralılar ambulans ile Eceabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan T4 tüneli araçları çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Kadın tarım işçilerinden şehitlik ziyareti
        Kadın tarım işçilerinden şehitlik ziyareti
        Biga'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Biga'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Çanakkale'ye mevsimin ilk karı düştü
        Çanakkale'ye mevsimin ilk karı düştü
        Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Evde çıkan yangında hayatını kaybetti