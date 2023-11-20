Eceabat'taki T4 tünelinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki T4 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Altay'ın kullandığı 17 GP 757 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FDB 660 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.

Yaralılar ambulans ile Eceabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan T4 tüneli araçları çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.