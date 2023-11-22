Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de otomobil hırsızlığı şüphelisi JASAT timlerince yakalandı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığının şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de otomobil hırsızlığı şüphelisi JASAT timlerince yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığının şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Yenice'de park halinde bulunan bir otomobilin çalınması üzerine Yenice Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı.

        Teknik takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

        Ekipler, işlemlerin ardından çalınan aracı sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksidinde son gü...
        Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksidinde son gü...
        Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
        Çanakkale'de husumetlisinin pompalı tüfekle vurduğu kişi öldü
        Çanakkale'de husumetlisinin pompalı tüfekle vurduğu kişi öldü
        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Lapseki'de "Kraliçe Arılar Projesi"nde bal hasadı başladı
        Lapseki'de "Kraliçe Arılar Projesi"nde bal hasadı başladı