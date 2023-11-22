Çanakkale'de otomobil hırsızlığı şüphelisi JASAT timlerince yakalandı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığının şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yenice'de park halinde bulunan bir otomobilin çalınması üzerine Yenice Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Ekipler, işlemlerin ardından çalınan aracı sahibine teslim etti.

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