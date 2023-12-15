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        Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

        Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:33
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        Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
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        Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

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