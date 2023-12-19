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        Bozcaada'da bir kadının uçurumdan düşerek ölmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kadının uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:25
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        Bozcaada'da bir kadının uçurumdan düşerek ölmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kadının uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozcaada'ya arkadaşlarıyla tatil yapmak için gelen Yeşim Demir'in (39), 6 Temmuz'da gün batımını izlemek üzere gittiği Polente Burnu'nda 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşmesi üzerine soruşturma başlattı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen N.G, Sakarya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.

        N.G, Ezine Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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