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        Çanakkale'de bir kadının yüzüne kimyasal sıvı atan zanlı adliyeye sevk edildi

        Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:47
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        Çanakkale'de bir kadının yüzüne kimyasal sıvı atan zanlı adliyeye sevk edildi
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        Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan R.A'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlının "kasten yaralama" suçundan savcılıktaki sorgusu sürüyor.

        R.A'nın yüzüne kimyasal sıvı attığı B.A'nın (24) ise Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinden sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavisi sürüyor.

        Kimyasal sıvının gözüne tesir ettiği belirlenen B.A. ile R.A'nın önceden arkadaş oldukları ancak son dönemde aralarının bozulduğu, söz konusu sıvının ise kezzap olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

        Olay sırasında B.A'nın yanında bulunan bir kadının koluna da sıvı döküldüğü, bu kişinin Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildiği belirtildi.

        İsmetpaşa Mahallesi Aslanca Sokağı'ndaki masaj salonunda çalışan B.A'nın yüzüne kimyasal sıvı atılmıştı. B.A. hastaneye kaldırılmış, zanlı R.A. ise Ezine ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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