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        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde yapılan jandarma operasyonunda Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:08
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        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde yapılan jandarma operasyonunda Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvacık ve Ezine ilçelerinin sahil kesiminde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda durdurulan biri ticari taksi 4 araçta bulunan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Araç sürücüleri N.Y, Ç.M, M.M.G. ve S.Ç. insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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