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        Çanakkale'de fırtına ağılın çatısını uçurdu

        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, 130'a yakın küçükbaş hayvanın barındığı ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:08
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        Çanakkale'de fırtına ağılın çatısını uçurdu
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, 130'a yakın küçükbaş hayvanın barındığı ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

        Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, yerini fırtınaya bıraktı.

        Ezine'nin Üvecik köyünde yaşayan Mustafa Karaoğlu'nun yetiştiriciliğini yaptığı küçükbaş hayvanların barındığı ağılın çatısı, sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle uçtu.

        Karaoğlu, sabah saatlerinde hayvanlarına bakmak için geldiği ağılda, çatının büyük parçalar halinde çevreye dağıldığını gördü.

        Mustafa Karaoğlu, yaşanan olaydan yara almadan kurtulan hayvanlarını daha sonra meraya saldı.

        Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek tutanak tuttu, Ezine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için incelemelerde bulundu.

        Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah geldiğinde bu manzara ile karşılaştığını, yaşanan olay nedeniyle hayvanlarının dışarıda kaldığını söyledi.

        Kış şartlarında yeni bir ağıl yapmanın bir hafta, 10 gün sürebileceğini ifade eden Karaoğlu, "Hayvanlar doğuruyor. Hayvanlar da kendi içinde mağdur. Sabah geldik manzara bu şekilde. Çok büyük bir rüzgar, almış 40 metre ileri atmış çatıyı. Elle koymuş gibi sanki. 130 kadar hayvan var, satacağız. Burayı yeniden yapacağız, paramız kalırsa yeni hayvan alacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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