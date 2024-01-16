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        Lapseki'deki eski Suluca ve Kemiklialan köy yolu ulaşıma açıldı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan eski Suluca ve Kemiklialan köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:09
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        Lapseki'deki eski Suluca ve Kemiklialan köy yolu ulaşıma açıldı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan eski Suluca ve Kemiklialan köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

        Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ile yeni açılan yolu inceledi.

        Belediye Başkanı Yılmaz, gazetecilere, köprü çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolu tekrar kullanıma açtıklarını söyledi.

        Dumlupınar Caddesi'nin yeniden vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren Yılmaz, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatının başladığından bu yana yol araç trafiğine kapalıydı. İnşaatın tamamlanmasının ardından yaptığımız görüşmelerinin neticesinde yolu tekrar kullanıma açtık. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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