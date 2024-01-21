Çanakkale açıklarında botları arızalanan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarının motoru arızalanan ve yardım talebinde bulunan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "KB-20" ve "KB-4304" botlarının ekipleri, botlarının motoru arızalanmasının ardından sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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