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        Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:08
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        Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2 kişi öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

        Sarıot köyünden ilçe merkezine doğru giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) bulunduğu motosiklete ana yola yaklaştıklarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

        Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şakir Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Tayfun Avcı da kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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