GÜNCELLEME 5 - Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ölen 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşıldı.

Eceabat ilçesi açıklarında batan lastik bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uçak, 2 helikopter, İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer kurumlara ait 18 botla yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 500'ün üzerinde personel görev alıyor.

Denizdeki tarama faaliyetlerinin yanı sıra jandarma ekipleri Büyük Kemikli mevkisinde karadan arama yapıyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgeye gittiğini söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, "Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var, kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar." dedi.

Vali Aktaş, şimdiye kadar düzensiz göçmenlerden ikisi kendi imkanlarıyla 4'ünün sağ kurtulduğunu, 7'si bebek ve çocuk 22 kişinin de cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı.

Bu arada, kurtulanlardan 2 kişinin kendi çabalarıyla Eceabat'a bağlı Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini verdiği öğrenildi.