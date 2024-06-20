Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın bozuk orman alanına sıçradı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bozuk orman alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın bozuk orman alanına sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bozuk orman alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

        Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

        Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AA muhabirine, orman teşkilatına destek olmak amacıyla yangının etkili olduğu bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

        Bölgede rüzgarın da etkili olduğunu belirten Oruçoğlu, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz." dedi.

        Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Çanakkale'de denize giren 22 yaşındaki kişi boğuldu
        Çanakkale'de denize giren 22 yaşındaki kişi boğuldu
        İhracat ürünü tescilli Lapseki şeftalisinde hasat başladı
        İhracat ürünü tescilli Lapseki şeftalisinde hasat başladı
        Çanakkale'de orman yangını nedeniyle ziyarete kapanan 'Tarihi Alan' tekrar...
        Çanakkale'de orman yangını nedeniyle ziyarete kapanan 'Tarihi Alan' tekrar...
        Çanakkale'de 18 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de 18 kaçak göçmen kurtarıldı